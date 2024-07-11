Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı

6 KAÇAK GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Suriye ve Filistin uyruklu 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,