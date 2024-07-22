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Edirne'de 6 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir kişiye ait tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, jandarma ekiplerince 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçedeki denetimlerinde şüpheli M.D'ye ait tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kenevirler imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

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