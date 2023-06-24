Edirne'de 6 araca çarpan otomobil kazası: 2 yaralı

Edirne'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 4'ü park halindeki 6 araca çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü A.T ile henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 4'ü park halindeki 6 araca çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T'nin kullandığı 34 CFH 577 plakalı otomobil, önce seyir halindeki 2 araca, daha sonra park halinde olan 4 otomobile çarptı.

Kazada sürücü A.T ile henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.