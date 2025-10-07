Edirne'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu ile Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Edirne'de 6,2 büyüklüğünde deprem senaryosuyla enkaz altında kalan düzensiz göçmenleri kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Karaağaç Mahallesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, senaryo gereği Saros Körfezi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ihbarıyla başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 2 katlı metruk bir binanın çöktüğü ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, EDAK, UMKE, AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, AFAD ve UMKE ekipleri de enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı tatbikatta, senaryo gereği enkazdan 34 düzensiz göçmen yaralı olarak kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

"Tüm ekiplerimizi hazır tutmaya çalışıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta deprem sonrası metruk binada enkaz altında düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını belirtti.

Tatbikatın asıl amacının kurumlar arası koordinasyonu sağlamak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Sahadaki acil müdahale yeteneklerimizi gözden geçirmiş olduk, çok verimli bir tatbikat oldu. Emniyetimize, jandarmamıza, askerimize, belediyemize, AFAD, EDAK, UMKE ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecektir. Allah afet vermesin. Tüm ekiplerimizi hazır tutmaya çalışıyoruz, hazır olmaya da devam edeceğiz." dedi.