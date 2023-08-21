Edirne'de 560 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Yıldırım Mahallesi Muşmulalık mevkisindeki iki ayrı tarlada 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edildi ve olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.