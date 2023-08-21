Edirne'de 560 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Yıldırım Mahallesi Muşmulalık mevkisindeki iki ayrı tarlada 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edildi ve olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
EDİRNE'de jandarma ekiplerince iki ayrı tarlada 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Mahallesi Muşmulalık mevkisindeki iki ayrı tarlada 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri sürülerek imha edildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel