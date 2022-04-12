Edirne'de 55 şişe kaçak içki ele geçirildi
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de düzenlenen operasyonda 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.C'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli F.C'ye, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
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AA / Gökhan Zobar - Güncel