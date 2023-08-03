Edirne'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 55 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Suriye, Mısır, Afganistan, Filistin, Pakistan, İran ve Fas uyruklu göçmenler tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Suriye, Mısır Afganistan, Filistin, Pakistan İran ve Fas uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel