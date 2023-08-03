Edirne'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 55 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Suriye, Mısır, Afganistan, Filistin, Pakistan, İran ve Fas uyruklu göçmenler tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.