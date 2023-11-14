Edirne'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Fas, Suriye, Filistin ve Pakistan uyruklu 54 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel