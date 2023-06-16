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Edirne'de 520 tarihi eser ele geçirildi

Edirne'de 520 tarihi eser ele geçirildi

Güncel Haberler

Edirne'de bir evde sikke, yüzük, metal ve taş obje, haç ile mızrak ucundan oluşan 520 tarihi eser ele geçirildi.

Edirne'de bir evde sikke, yüzük, metal ve taş obje, haç ile mızrak ucundan oluşan 520 tarihi eser ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu belirtilen bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait 165 sikke, 122 metal obje, 219 taş obje, 9 yüzük, 4 haç ve 1 mızrak ucu olmak üzere 520 tarihi eser bulundu.

Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Edirne Güncel Haberler

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