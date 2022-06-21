Edirne'de 500 keklik doğaya bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 500 keklik doğaya bırakıldı

AA - Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de 500 keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Edirne'de 500 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Edirne'de 500 kınalı keklik doğaya salındı.

DKMP Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince, program kapsamında araçlarla Alıç Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahasına taşınan keklikler, doğaya bırakıldı.

Yozgat Keklik Üretim İstasyonundan tahsisi yapılan kekliklerin doğayı bırakılmasına, DKMP Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, DKMP ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title