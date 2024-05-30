Edirne'de 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Ev Sahibi Gözaltına Alındı

Edirne'de bir evde ele geçirilen 500 gram uyuşturucuyla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı doğrultusunda il merkezinde bir evde arama yaptı.

E.G'nin evindeki aramada 500 gram skunk ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.