Edirne'de 50 Milyon Liralık Kaçak Kehribar ve Pırlanta Ele Geçirildi

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Edirne'de bir TIR'da yapılan operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan işlenmiş kehribar, ham kehribar ve pırlanta taşlı yüzükler ele geçirildi. Ukrayna uyruklu sürücü Y.U. gözaltına alındı.

EDİRNE'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 50 milyon lira olan işlenmiş kehribar, ham kehribar ve pırlanta taşlı yüzükler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda yurt dışından giriş yapan Ukrayna uyruklu Y.U.'un kullandığı TIR'da yapılan aramada, 5 kilo 640 gram bileklik, tespih, kolye olarak işlenmiş kehribar, 2 kilo 650 gram ham kehribar, 1527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük ele geçirildi. Piyasa değeri 50 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan Y.U. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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