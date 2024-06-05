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Edirne'de 5 yabancı uyruklu yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 5 yabancı uyruklu yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine B.Y'nin kullandığı otomobili Edirne Havsa otoyolunda kovalamaca sonucu durdurdu.

Araçta yapılan aramada Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ş.Y. de durdurulan başka bir şüpheli araçta yapılan aramada yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen B.Y. ile Ş.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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