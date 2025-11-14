Edirne'de 5 Uyuşturucu Şüphelisi Gözaltına Alındı
Edirne'de polisin yaptığı denetimlerde, durumundan şüphelenilen 5 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramasında 63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel