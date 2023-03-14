EDİRNE'DE 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
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Edirne'de otomobil, yolcu minibüsüne çarptı 5 yaralı (2)Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin, yolcu minibüsüne çarptığı ve üniversite öğrencileri dahil 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Edirne'de otomobil, yolcu minibüsüne çarptı 5 yaralı (2)
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin, yolcu minibüsüne çarptığı ve üniversite öğrencileri dahil 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel