Edirne'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, suçları arasında hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlar yer alıyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yaptığı çalışma sonrası bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, " Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel