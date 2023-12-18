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Edirne'de 490 hormon ilacı ele geçirildi

18 Aralık 2023 09:36 Güncelleme: 09:38 Abone Ol

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi. Otomobil sürücüsü hakkında adli tahkikat başlatıldı.