Edirne'de 49 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

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Edirne'de 49 yabancı uyruklu yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de 49 yabancı uyruklu yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün engellenmesine yönelik polis uygulamasında 49 yabancı uyruklu yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzensiz göçün engellenmesine yönelik polis uygulamasında 49 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele şubeleri koordinasyonunda Çavuşbey Mahallesi'nde uygulama yapıldı.

Uygulamada mahallede ikamet eden 49 yabancı uyruklu tespit edildi. Yabancı uyruklular işlemleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

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