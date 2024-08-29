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Edirne'de 48 kaçak göçmen yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Doyran köyü, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü ve Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Edirne Politika Güncel Haberler

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