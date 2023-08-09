Edirne'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 46 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Afganistan, Filistin, Pakistan ve Fas uyruklu göçmenler tespit edildi. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.