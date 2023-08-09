Edirne'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 46 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Afganistan, Filistin, Pakistan ve Fas uyruklu göçmenler tespit edildi. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Afganistan, Filistin, Pakistan ve Fas uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel