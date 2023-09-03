Edirne'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Suriye, Irak, Pakistan, Lübnan ve Cezayir uyruklu 44 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.