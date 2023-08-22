Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Suriye, Afganistan, Hindistan ve Mısır uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel