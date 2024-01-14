Edirne'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Edirne'de 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Edirne'de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "hırsızlık " suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.