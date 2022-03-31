Edirne'de 4 kişinin cinayet şüphelisini, ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi (2)

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - EVDE ARBEDE İZLERİ

Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı köyünde, Güner ailesinden 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü evde jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Güvenlik şeridi çekilen müstakil evde, yaşanan arbedenin izleri ise hala duruyor. Evin giriş kapısının camlarının kırıldığı ve kan izlerinin bulunduğu görüldü.

Öte yandan dede Mehmet Güner'in elmacık kemiği ile kolunun kırık olduğu, otopsi raporunda yer aldı. 2 kurşunla öldürülen dede Güner'in saldırgan ile arbede yaşadığı belirtildi.