Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (4)

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - MİNAREDEKİ GÜVENLİK KAMERASI İNCELENİYOR

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in dün gece kahvede oturup çay içtiği kişilerle bazı köylüleri, ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE,