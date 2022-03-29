Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (3)

ELMALI, ANTALYA (DHA) - BAŞLARINA ATEŞ EDİLMİŞ

Edirne'nin Elmalı köyünde, evlerinde silahla vurulmuş bulunan aileden dede Mehmet Güner (76) ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin çocukları Anıl Güner'in (26) cansız bedenleri, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anıl Güner'in, dün akşam köy kahvesinde arkadaşlarıyla oturup, sohbet ettiği ve saat 24.00 sıralarında eve döndüğü öğrenildi. Yapılan ilk incelemede, 4 kişinin başlarına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.