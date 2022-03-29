EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Haberler

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EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)-

EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Güler, Uzunköprü, Güncel, Haberler

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