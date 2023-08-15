Edirne'de 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram esrar, 3 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, pürmüz ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.