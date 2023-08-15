Edirne'de 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram esrar, 3 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, pürmüz ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de düzenlenen operasyonda bir araçta 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında operasyon düzenlendi.
Bir araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1'er tabanca, şarjör, fişek, 5 cep telefonu, 1 pürmüz ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel