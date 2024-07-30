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Edirne'de 4 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulama Sistemine Kavuştu

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Edirne'nin Havsa ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan projeyle 4 bin dekar tarım arazisi kapalı devre sulama sistemiyle suya kavuştu. Edirne Valisi Yunus Sezer, proje alanında incelemede bulunarak üreticilerle sohbet etti ve sulama sisteminin verimliliğini vurguladı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan projeyle 4 bin dekar tarım arazisi kapalı devre sulama sistemiyle suya kavuştu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tahal köyünde yapımı tamamlanan proje alanında incelemede bulundu.

Üreticilerle sohbet eden Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, 4 bin dekar alanın sulanmasına imkan sağlayacak kapalı devre sulama sistemiyle üreticilerin daha verimli sulama yapabileceğini belirtti.

Sulama yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Sezer, tarım arazilerini suyla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Edirne Havsa Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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