Edirne'de 4 Bin 992 Depremzede Misafir Ediliyor

Edirne İl Genel Meclisi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporuna göre kentte 4 bin 992 depremzede misafir ediliyor. Komisyon Başkanı Halil Akdağ, depremzedelere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne İl Genel Meclisi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporuna göre kentte 4 bin 992 depremzede misafir ediliyor.

Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı dördüncü birleşimi Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı yoklama ve önceki birleşime ait tutanakların okunmasıyla başladı.

Ardından komisyon raporlarına geçildi.

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu Komisyon Başkanı Halil Akdağ tarafından meclis üyelerine sunuldu.

Akdağ, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Edirne'ye 6 bin 569 afetzedenin geldiğini belirtti.

Afetzedelerin 1577'sinin memleketlerine döndüğünü ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Halen ilimizde barınan depremzede sayısı 4 bin 992'dir. Kayıt altına alınan ailelere ikametinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psikososyal destek ekiplerince ziyaretler sağlanarak, tüm ihtiyaçlarının tespitine ve karşılanmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir.

İŞKUR Müdürlüğüne başvuruda bulunan 38 depremzede işe yerleştirilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla 446 kişiye 736 bin 149 lira destek sağlanmıştır." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 18 yaş altı çocuğu için "Sosyo-ekonomik destek" talebinde bulunan 376 afetzedenin olduğunu bildiren Akdağ, toplam 1 milyon 210 bin lira yardım sağlandığını ifade etti.

Akdağ, Edirne'ye en çok Hatay'dan depremzede geldiğini söyledi.