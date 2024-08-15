Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Eskikadın köyü, Havsa ilçesine bağlı Söğütdere köyü ve İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.