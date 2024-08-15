Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Havsa ilçesi, merkeze bağlı Eskikadın köyü ile İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde yapılan denetimlerde Suriye, Afganistan, Irak ve Cezayir uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.