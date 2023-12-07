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Edirne'de 37 İnternet Sitesine Erişim Engellendi

7 Aralık 2023 09:33 Son Güncelleme: 09:34 Abone Ol

Edirne'de Jandarma tarafından incelenen ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan 37 internet sitesine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini gibi suçları içeren siteleri tespit etti ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdi. Erişim engeliyle birlikte siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam edecek.