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Edirne'de 37. Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

Edirne'de 37. Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi
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Edirne'de 37. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen şed kuşanma töreninde, ahilik geleneğinin önemi vurgulandı ve yılın ahisi seçilenler ödüllendirildi. Vali Yunus Sezer, gençlerin ustalarından öğrenmesi gerektiğini belirtti. Törende konuşan Şükran Çetin, kadın ahiler olarak bayrağı devralacaklarını ifade etti.

Edirne'de 37. Ahilik Haftası dolayısıyla şed kuşanma töreni düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda düzenlenen törende, ahilerin hayatını yaşadığı şehre ve mesleğe adadığını söyledi.

Ahilik geleneğinin 1200'lü yıllardan bu yana devam ettiğini belirten Sezer, "Bu geleneğin içerisinde bir ruh var. Aynı zamanda denetim mekanizmasıyla bu ruhun devam ettirilmesi ve toplumun inşa edilmesi adına çok önemli bir anlayış ortaya koyuluyor." dedi.

Sezer, kalfa ve çırakların da ahileri örnek alarak mesleklerini devam ettirmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da yılın ahilerini tebrik ederek, mesleğe yeni başlayan gençlerin ustalarından ve ahilerden öğrendiklerini geleceğe taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun ile Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz de ahilik teşkilatı hakkında bilgi verdi.

Yılın ahisi seçilen 72 yaşındaki kadın kuaförü Şükran Çetin ise Almanya'da eğitimini aldığı mesleğini 51 yıldır severek devam ettirdiğini anlattı.

Usta öğreticilik yaparak çok sayıda çırak yetiştirdiğini belirten Çetin, "Edirne'nin ilk kadın ahisi seçilmem beni çok mutlu etti. Madem biz hanımlar aldık bu bayrağı bundan sonra da uzun süre devam ettireceğiz. Geleceğin ustaları olacak kalfa ve çıraklara el vermeliyiz. Onları yüceltmeli ve destek olmalıyız." dedi.

Yorgancılık mesleğini 60 yıldır sürdüren 73 yaşındaki Ali Bıyık da mesleklerin devam etmesi için gençlere öğretilerek sevdirilmesi gerektiğini belirterek, yılın ahisi seçildiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından ahiler şed kuşandı.

Yılın kalfası seçilen Muhammed Turan ve çırağı Seyfettin Tut'a plaket verilen tören, İl Müftüsü Ercan Aksu'nun ettirdiği duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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