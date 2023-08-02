Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye, Afganistan, Filistin, İran, Cezayir ve Fas uyruklu olan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Suriye, Afganistan, Filistin, İran, Cezayir ve Fas uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.