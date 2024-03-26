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Edirne'de 32 internet sitesine erişim engellendi

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Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 32 internet adresine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 32 internet sitesi tespit etti.

Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Evden hırsızlık

Keşan'da evinden çeşitli ziynet eşyaları ve bir miktar para çalınan kişi polise başvurdu.

İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan Ç.K, evinin kontrol ettiğinde ziynet eşyaları ve bir miktar parasının yerinde olmadığını fark etti.

Ç.K, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli D.T'yi Büyük Cami Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Edirne Güvenlik Suç Hukuk Teknoloji Güncel Haberler

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