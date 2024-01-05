Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik yaptığı çalışmada, Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 düzensiz göçmen tespit edildi.
Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.