Edirne'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edirne'de bir tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, Süloğlu ilçesinde H.M'ye ait tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kenevirler imha edildi, tarla sahibi hakkında adli işlem yapıldı.