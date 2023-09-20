Edirne'de 30 okulun çevresinde denetim gerçekleştirildi

Edirne'de polis ekipleri, 30 okulun çevresinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde narkotik dedektör köpeği de kullanıldı. Şüpheli görülen kişiler GBT kontrolünden geçirildi ve okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmelere uyarı yapıldı.

Edirne'de polis ekipleri, 30 okulun çevresinde, eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Şube müdürlüklerine bağlı 55 personel, kent merkezindeki 30 okulun çevresinde, narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla denetim yaptı.

Okulların çevresinde şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

Ekipler ayrıca okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.

Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.