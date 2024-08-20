Edirne'de 30 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Bosna köyü ve İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel