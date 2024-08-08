Edirne'de 30 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü ve Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyünde yurt dışına çıkmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.