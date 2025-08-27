Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Düzenlendi

Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde, vatandaşlarla buluşarak Zafer Marşı ve diğer eserleri seslendirdi.

Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlarla buluşan askeri bando, yoğun ilgi gördü.

Teğmen Hakan Kılce yönetiminde sahne alan bando, 30 Ağustos Zafer Marşı, Plevne Marşı, Parla ve 10'uncu Yıl Marşı gibi eserleri seslendirdi.

Vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

Konseri Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu da izledi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
