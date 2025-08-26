Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserle kutlanacak

Edirne Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı kentte etkinliklerle kutlanacak.

Kutlamalar, 30 Ağustos Cumartesi saat 20.30'da Şükrüpaşa İlkokulu önündeki fener alayı ile başlayacak.

Kortej, Atatürk Anıtı'na yürüyerek burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anacak.

Programın ikinci bölümünde, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda 21.30'da Zafer Konseri gerçekleşecek.

Konserde şarkcılar Ümit Besen ve Pamela sahne alacak. Fener alayı sonrası Atatürk Anıtı'ndan konser alanına ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

30 Ağustos'un, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde kazandığı en büyük zaferlerden biri olduğunu belirten Akın, "Atalarımızın canları pahasına kazandığı bu zaferin yıl dönümünde, Edirne'de bir kez daha omuz omuza yürüyecek, Cumhuriyet'imizin değerlerini hep birlikte selamlayacağız. Birlik ve beraberliğimizi büyütmek için tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.