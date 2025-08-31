Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı ile Kutlandı

EDİRNE'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı gerçekleştirildi. Yürüyüşte, yan yana getirilerek birleştirilen 50 metre uzunluğunda bayraklar, vatandaşlar tarafından taşındı.

Edirne Belediyesi tarafından, büyük zaferin 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu'ndan başlayan yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 665'inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent merkezindeki Atatürk Anıtında son bulan yürüyüşte, yan yana getirilerek oluşturulan 50 metre uzunluğundaki Türk bayrakları, vatandaşlar tarafından taşındı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okunan Atatürk Anıtında konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 103 yıl önce ortaya konanın sadece bir zafer değil, fikir ve inanç olduğunu belirterek, "Bugün sadece bir zaferi değil, bize yol gösteren bir fikri, bir inancı kutluyoruz. 103 yıl önce verilen mücadele bize gösterdi ki; eğer inancımız varsa, eğer bir aradaysak, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. O yüzden bu akşam burada geçmişi anmak için değil, geleceğimizi birlikte kurma irademizi göstermek için buluştuk. Selam olsun Kocatepe'ye. Selam olsun Afyon ovasında toprağa düşen yiğitlere. Selam olsun Rumeli'ye, Balkanlara; kardeşliğin ve dayanışmanın köprüleri olan o topraklara. Selam olsun Edirne'nin toprağında, tarih boyunca bu milleti koruyan kahramanlara. ve en büyük selam; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olsun" dedi.

Gencan Akın'ın konuşmasının ardından Anıtta marşlar söylendi. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde marşların söylenmesinin ardından program sona erdi.