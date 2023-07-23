Edirne'de 3 köyde çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 köyde çıkan orman yangını söndürülürken, yangının yaktığı alanlar havadan görüntülendi.

Edirne'de dün saat 15.30'da Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık bin dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayılan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Ormanlık alana sıçrayan yangına, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 lastikli dozer ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Yanan alan havadan görüntülendi

Tarla ve orman yangını dün kontrol altına alınırken, yanan alanlara ilişkin dron görüntüsü ortaya çıktı. Yangın sonrasında yanan dev alanlar havadan görüntülendi. - EDİRNE