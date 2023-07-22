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Edirne'de 3 köyde çıkan orman yangını söndürüldü

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 köyde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edirne'de henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15: 30'da Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayılan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Ormanlık alana sıçrayan yangına, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 lastikli dozer ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanda güvenlik önlemlerini sıklaştırdı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uzunköprü Hamidiye Edirne Güncel Haberler

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