Edirne'de 3. Kamu Spor Oyunları için Başvurular Başladı

Güncelleme:
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 29 Eylül-28 Kasım tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilecek olan 3. Kamu Spor Oyunları için başvuruların açıldığını duyurdu. Katılımcılar basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi branşlarında mücadele edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
