Edirne'de 3. Kamu Spor Oyunları için Başvurular Başladı
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 29 Eylül-28 Kasım tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilecek olan 3. Kamu Spor Oyunları için başvuruların açıldığını duyurdu. Katılımcılar basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi branşlarında mücadele edecek.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "3. Kamu Spor Oyunları" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, oyunlar 29 Eylül-28 Kasım tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilecek.
Katılımcılar basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi branşlarında mücadele edecek.
Oyunlara katılmak isteyenler 26 Eylül'e kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel