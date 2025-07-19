Edirne'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Edirne'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan arananların bulunması için çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları kontrollerde bıçak ve kesici alet bulundurmak ile ruhsatsız silah almak ve bulundurmak suçlarından 9 ay cezası olan M.G, uyuşturucu almak ve bulundurmak suçundan 6 yıl 10 ay cezası olan H.U. ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan H.U'yu yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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