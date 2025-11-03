Edirne'de 3 FETÖ Şüphelisi Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine yurt dışına kaçmak üzere olan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, şüpheliler A.A, H.G. ile M.E.M'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel