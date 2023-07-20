Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Güncel Haberler
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı yakalandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı yakalandı.
Sınır birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.B, A.K. ve S.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel